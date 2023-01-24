Вторник, 24 Января 2023 11:47

АрмИнфо. Число обвиняемых по делу о сентябрьской агрессии 2022 года достигло 16 человек, 6 из них заключены под стражу. Об этом сообщил начальник управления, Главного военного следственного управления Следственного комитета Перч Айвазян, добавив, что остальные отпущены на свободу под подписку о невыезде.

"Шесть уголовных производств уже завершены, дела направлены в суд с обвинительным заключением, по остальным предварительное расследование продолжается", - сообщил Перч Айвазян в беседе с ОТА, не представив подробности обвинений в отношении вышеуказанных 16 лиц.

Однако, он отметил, что в основном они связаны с невыполнением служебных обязанностей во время войны, неявкой вовремя к месту службы с целью уклонения от службы, нарушением правил прохождения военной службы.

"Всего в отношении действий ВС Армении возбуждено 22 производства. А в отношении развязанной Азербайджаном против Армении в сентябре агрессии возбуждено 24 производства, которые рассматриваются в одном производстве. В ходе предварительного расследования в качестве потерпевших установлено и допрошено более 600 человек, в том числе близкие родственники потерпевших. Было допрошено более 1500 свидетелей", - отметил Айвазян.

Вместе с тем он сообщил, что потери армянской стороны в живой силе в ходе сентябрьской агрессии составили 224 человека, в том числе и трое гражданских лиц. Еще трое военнослужащих считаются пропавшими без вести. По его словам, еще 17 военнослужащих были пленены, однако, их всех вернули в начале октября.

Отметим, что в результате широкомасштабной военной агрессии Азербайджана в отношении суверенных территории РА 13-14 сентября 2022 года погибли более двухсот военнослужащих и трое мирных жителей. Азербайджан подтвердил гибель 81 военного. По данным правозащитников, в результате широкомасштабной азербайджанской агрессии в азербайджанский плен попали, по меньшей мере, 20 армянских военнослужащих, несколько сот получили ранения разной степени тяжести. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА.

Армянская сторона рассказала, что в результате действий противника только в Гегаркуникской области пострадало 12 населенных пунктов, а в целом 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 банкетный, 4 хлева. Повреждено 7 энергетических инфраструктур, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Под удар попали 2 машины Скорой помощи, 4 частных автомобиля.

Погибли 3 мирных жителя, еще шесть получили ранения разной степени. Порядка одной тысячи детей лишены возможности посещать образовательные учреждения. Более 7000 граждан были эвакуированы из своих домов.