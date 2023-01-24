Вторник, 24 Января 2023 11:05

АрмИнфо.Главы МИД Армении и Бельгии Арарат Мирзоян и Хайджп Лахбиб, на встрече в Брюсселе, подчеркнули важность принятого Советом ЕС 23 января решения о размещении в РА гражданской наблюдательной миссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Министр иностранных дел РА коснулся ситуации, создавшейся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, процесса урегулирования армяно- азербайджанских отношений. Было подчеркнуто, что максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана сильно мешают установлению безопасности и стабильности в регионе.

Мирзоян представил своему коллеге последние события в процессе нормализации армяно- турецких отношений.

Стороны обсудили возможности углубления и расширения армяно-бельгийского двустороннего сотрудничества. Акцент был сделан на расширении объема товарооборота и активизации деловых контактов.