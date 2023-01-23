Понедельник, 23 Января 2023 23:33

АрмИнфо."Сегодня состоится заседание комитета Европарламента по международным отношениям. На заседании выступит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Азербайджанская сторона на заседание не была приглашена". Об этом АПА сказал посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе Вагиф Садыгов.

При этом он пожаловался, что после последних выборов 2019 года Европейский парламент стал более радикальным.

"Поскольку документы, принятые Европейским парламентом, носят рекомендательный характер, исполнительные органы Европейского Союза не воспринимают их всерьез, но в некоторой степени сторонятся парламентариев. У армян здесь много друзей на почве религии и расизма. Усиление Азербайджана, как и Турции, их очень беспокоит. Что касается Франции, то их количество и возможности здесь огромны", - сказал он, обвинив Францию во враждебности.

"Руководителю комитета по международным отношениям во время наших встреч мы неоднократно заявляли, что готовы выступить в комитете: в одиночку или совместно с армянами. Самед Сеидов также обратился к ним на встрече здесь в декабре. Они не ответили. Обычно комитет приглашает на заседания людей, которых желает видеть. Я не знаю, пригласили ли они армян сами или те сами обратились - в любом случае позиция Комитета заслуживает критики, потому что они ведут разговор с армянами об Азербайджане, но нас не пригласили. В связи с этим Самед Сеидов на прошлой неделе обратился с письменным обращением к председателю комитета Дэвиду МакАллистеру, но ответа не последовало", - посетовал Вагиф Садыгов.