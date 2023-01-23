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АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии НС РА по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян сообщила о получении жалоб о применении полицейскими несоразмерной силы в отношении участников боевых действии и незаконном задержании граждан.
"Около часа, более 3000 граждан собрались перед зданием бывшего Минобороны на трассе Ереван-Гюмри, перекрыв дорогу и требуя дать ответ, почему Егвардская электросеть прекратила подачу электроэнергии к бывшему зданию Министерства обороны.
За этот период я получила ряд сообщений о нарушениях прав граждан, поднявших голос протеста. Утром я напишу письма в соответствующие органы в связи с вопросами, связанными с защитой прав задержанных лиц, и требованиями, предъявленными гражданами, поднявшими голос протеста.
Требую от полиции РА воздерживаться от применения несоразмерной силы и при любых действиях руководствоваться наилучшими интересами гражданина", - написала Товмасян.
Отметим, что как стало известно сегодня, вот уже 4 дня около 200 семей, вот уже три года живущих в бывшем здании МО Армении, были обесточены. Уже четыре дня семьи военнослужащих, живущих в этих домах, в том числе и малолетние дети, в холодных зимних условиях лишены элементарных средств обеспечения естественных нужд, в том числе и возможности получать горячую пищу.
Как рассказали журналистам сами жители здания, которых три года назад разместили там по указанию тогдашнего министра обороны Аршака Карапетяна, сегодня начальник полиции пригрозил им силой разогнать их, если они не разблокируют дорогу.
По их словам, они лишь требуют от Комитета госдоходов Армении восстановить их электроснабжение, и позволить им жить, там где они жили. Они готовы платить деньги по счетчикам. Полиция силой разблокировала дорогу, оттеснив людей на обочину.
Примечательно, что Минобороны Армении ранее начало процесс отчуждения здания, заявив, что он лишний балласт на ведомстве, передав здание КГД Армении, как уже выяснилось сегодня, вместе с живущими там людьми.
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|Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор
|Депутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- Гюмри
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|Весной в Армении пройдет первая Ассамблея Фонда The Future Armenian
|Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> пока не обсуждала ходатайства генпрокурора
|Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о нарушениях прав человека из-за умышленного препятствования Азербайджаном работы жизненно важных инфраструктур НКР
|Омбудсмен Армении подала в Национальное Собрание заявление об отставке
|Генеральный прокурор представил председателю НС ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Армена Чарчяна
|Спикер: все виновные в гибели армянских военнослужащих в пожаре будут привлечены к правовой ответственности
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|Оппозиционер: чувство надвигающейся опасности, неуверенности и бессилия витает в воздухе
|Экс-глава МИД Арцаха призвал нейтрализовать лжепророков и демагогов
|Макрон встретится с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции
|Молодежная организация АРФД потребовала от Байдена остановить Геноцид армян в Арцахе
|Спецпредставитель ЕС прибыл в Ереван
|Постпред Армении в СЕ призвал Комитет министров предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном требований ЕСПЧ
|Конгрессмен: Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на Арцах
|Новые подробности пожара в селе Азат - противоречий всё больше
|В Армении разработают стратегию по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ
|Аббас Бадахшан Зохури: Позиция Ирана всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран в соответствии с международными законами
|40 дней блокады - Арцах на грани гуманитарной катастрофы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол: Армения для Ирана является очень важным соседом и дружественной страной
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|Мирзоян Алиеву: Ереван рассматривает тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не в формате встреч Ереван-Баку
|Мирзоян: Армения никогда не прекращала переговоров по установлению мирных отношений с Азербайджаном
|В Ашхабаде состоялись туркмено-российские переговоры на высшем уровне
|Сейран Оганян назвал инициированное против него расследование <очередным шоу>
|Байрамов заверяет: Азербайджан готов продолжить переговоры с Арменией
|Чип Лейтинен: <США продолжит содействовать Армении, как в реализации краткосрочных программ, так и долгосрочных стратегических реформ>
|Азербайджан частично открыл вентиль газопровода, через который подается газ из Армении в Арцах
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|Генеральный прокурор Армении представила председателю НС три ходатайства о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Сейрана Оганяна
|Оппозиционер: В ухудшающейся в Арцахе ситуации наблюдаются новые тенденции
|Глава МИД Арцаха направил письмо Генсеку Совета Европы в связи с блокадой Арцаха
|Экс-чиновник: Заявление Эдмона Марукяна о заказанных в Италии модульных казармах для нужд армии - абсолютная ложь и обман
|Военный прокурор Армении подтвердил официальную версию о причинах пожара в воинской части
|ACBU и "Креативная Армения" запускают информационную кампанию в поддержку Арцаха
|Алиев и Гарибашвили пытаются продвинуть региональную платформу взаимодействия - Армения-Грузия-Азербайджан
|Армянский политолог: Президент Азербайджана обвинил Армению в препятствовании установлению мира
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