Понедельник, 23 Января 2023 23:01

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии НС РА по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян сообщила о получении жалоб о применении полицейскими несоразмерной силы в отношении участников боевых действии и незаконном задержании граждан.

"Около часа, более 3000 граждан собрались перед зданием бывшего Минобороны на трассе Ереван-Гюмри, перекрыв дорогу и требуя дать ответ, почему Егвардская электросеть прекратила подачу электроэнергии к бывшему зданию Министерства обороны.

За этот период я получила ряд сообщений о нарушениях прав граждан, поднявших голос протеста. Утром я напишу письма в соответствующие органы в связи с вопросами, связанными с защитой прав задержанных лиц, и требованиями, предъявленными гражданами, поднявшими голос протеста.

Требую от полиции РА воздерживаться от применения несоразмерной силы и при любых действиях руководствоваться наилучшими интересами гражданина", - написала Товмасян.

Отметим, что как стало известно сегодня, вот уже 4 дня около 200 семей, вот уже три года живущих в бывшем здании МО Армении, были обесточены. Уже четыре дня семьи военнослужащих, живущих в этих домах, в том числе и малолетние дети, в холодных зимних условиях лишены элементарных средств обеспечения естественных нужд, в том числе и возможности получать горячую пищу.

Как рассказали журналистам сами жители здания, которых три года назад разместили там по указанию тогдашнего министра обороны Аршака Карапетяна, сегодня начальник полиции пригрозил им силой разогнать их, если они не разблокируют дорогу.

По их словам, они лишь требуют от Комитета госдоходов Армении восстановить их электроснабжение, и позволить им жить, там где они жили. Они готовы платить деньги по счетчикам. Полиция силой разблокировала дорогу, оттеснив людей на обочину.

Примечательно, что Минобороны Армении ранее начало процесс отчуждения здания, заявив, что он лишний балласт на ведомстве, передав здание КГД Армении, как уже выяснилось сегодня, вместе с живущими там людьми.