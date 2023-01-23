Понедельник, 23 Января 2023 23:00

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовала глава делегации Европейского Союза в Армении Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собеседники обсудили ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с сотрудничеством Армения-ЕС.

Была отмечена важность принятого сегодня решения о размещении новой гражданской миссии Европейского Союза на армяно-азербайджанской

границе, что будет способствовать стабильности и безопасности в регионе. Затрагивался также гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора.

Пашинян подчеркнул, что в результате этого, ситуация в Нагорном Карабахе с каждым днем ухудшается, школы и детские сады не функционируют, учреждения здравоохранения испытывают острую нехватку лекарств и сталкиваются с серьезными проблемами. Кроме того, прекращена подача газа в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана, есть проблема и с подачей электроэнергии. Указав на важность адресной реакции международного сообщества на создавшуюся ситуацию, Никол Пашинян с удовлетворением отметил факт принятия на днях Европарламентом резолюций по этой ситуации.

В свою очередь Тойво Клаар выразил обеспокоенность по поводу блокирования Лашинского коридора и подчеркнул необходимость бесперебойной работы коридора. Он отметил, что ЕС заинтересован в обеспечении стабильности и мира в регионе и будет продолжать способствовать решению этой проблемы.

Стороны обменялись мнениями по поводу развертывания новой гражданской миссии Европейского Союза в Армении, а также о ходе совместных программ РА-ЕС в направлении осуществляемых в Республике институциональных реформ.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 43 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.