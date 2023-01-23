Понедельник, 23 Января 2023 22:59

АрмИнфо. Компания <Корпорасьон Америка> (Corporacion America) запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов для работы в авиапортах.

Об этом было заявлено в ходе встречи министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанны Андреасян с исполнительным директором компании Мартином Эрнекяном, гендиректором ЗАО <Армения. Международные аэропорты> Марсело Венде и его заместителем Сергеем Аветисяном.

Согласно сообщению МОНКС, в случае успешной реализации в Армении, компания реализует программу в более чем 50 аэропортах, которые входят в сеть <Корпорасьон Америка>.

Сообщается, что в ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов, связанных с внедрением новой образовательной программы, предоставлением стипендий, сохранением культурного наследия. В частности, были обсуждены возможности введения в ВУЗах страны специальностей, необходимых для организации работы в аэропортах и предоставления целевых стипендий. В этой связи Жанна Андреасян придала важность введению новых специальностей не только в высших учебных заведениях, но и среднепрофильных.

<Мы придаем важность эффективному сотрудничеству и готовы обсудить

возможности реализации совместных программ>, - подчеркнула министр.

Отметим, что концессионером армянских аэропортов <Звартноц> и <Гюмри>

выступает аргентинская компания Corporacion America, конечным

бенефициаром которой выступает известный аргентинский бизнесмен армянского происхождения Эдуардо Эурнекян. В конце 2018 года правительство Армении утвердило мастер-план аэропортов Еревана (Звартноц) и Гюмри (Ширак) на 2018-2022 гг., представленный Corporacion America на 30 млн евро.

Между тем, как недавно сообщил с трибуны Национального Собрания Армении заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян, в ереванский международный аэропорт <Звартноц> будет инвестировано $350 млн.

По его словам, средства будут направлены на расширение возможностей аэропорта. Инвестиционная программа, предложенная ЗАО <Армения. Международные аэропорты> (армянское подразделение Corporacion America), была обсуждена на заседании инвестиционного комитета. Она рассчитана на пять лет. <Инвестиционным комитетом было принято решение о проведении исследований по некоторым вопросам, связанным с концессионным управлением>, - добавил замминистра.