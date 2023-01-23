|СК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человек
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|Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Армении и европарламентарий обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
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|Совет ЕС одобрил отправку в Армению новой гражданской миссии сроком на два года
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|Конгрессмен: Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на Арцах
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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АрмИнфо.Вице-премьер РА Мгер Григорян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовала глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин.
Как сообщает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи обсуждались региональные процессы. Мгер Григорян подробно представил собеседникам ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора.
Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 43 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.
С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.
|СК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человек
|Целью Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники - губернатор
|Мирзоян коллеге из Бельгии: максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана мешают установлению безопасности и стабильности в регионе
|Президент Арцаха представил мэру Парижа ситуацию в республике в условиях блокады со стороны Азербайджана
|Азербайджан не пригласили на заседание комитета Европарламента по международным отношениям
|Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор
|Депутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- Гюмри
|Тойво Клаар и Никол Пашинян обсудили ситуацию на дороге Горис-Степанкерт и развертывание новой мисси ЕС в Армении
|Corporacion America запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов авиасферы
|Вице-премьер Армении рассказал спецпредставителю ЕС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокады
|Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
|Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком НАТО указал на важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации осады Нагорного Карабаха
|На зимней сессии ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Армении и европарламентарий обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Оппозиционер: власти делают для того, чтобы сместить внимание общественности
|Варданян ведущему BBC Hard Talk: Арцахцы ещё в советское время, в 1988 году сказали, что никогда не будут в составе Азербайджана
|Совет ЕС одобрил отправку в Армению новой гражданской миссии сроком на два года
|Весной в Армении пройдет первая Ассамблея Фонда The Future Armenian
|Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> пока не обсуждала ходатайства генпрокурора
|Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о нарушениях прав человека из-за умышленного препятствования Азербайджаном работы жизненно важных инфраструктур НКР
|Омбудсмен Армении подала в Национальное Собрание заявление об отставке
|Генеральный прокурор представил председателю НС ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Армена Чарчяна
|Спикер: все виновные в гибели армянских военнослужащих в пожаре будут привлечены к правовой ответственности
|Американский дипломат подчеркнул необходимость полного восстановления свободного передвижения по дороге Горис-Степанакерт
|МО РФ: Командование российских миротворцев продолжает переговоры по возобновлению беспрепятственного движения по дороге Степанакерт - Горис
|Оппозиционер: чувство надвигающейся опасности, неуверенности и бессилия витает в воздухе
|Экс-глава МИД Арцаха призвал нейтрализовать лжепророков и демагогов
|Макрон встретится с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции
|Молодежная организация АРФД потребовала от Байдена остановить Геноцид армян в Арцахе
|Спецпредставитель ЕС прибыл в Ереван
|Постпред Армении в СЕ призвал Комитет министров предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном требований ЕСПЧ
|Конгрессмен: Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на Арцах
|Новые подробности пожара в селе Азат - противоречий всё больше
|В Армении разработают стратегию по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ
|Аббас Бадахшан Зохури: Позиция Ирана всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран в соответствии с международными законами
|40 дней блокады - Арцах на грани гуманитарной катастрофы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол: Армения для Ирана является очень важным соседом и дружественной страной
|В Арцаха началась продажа продовольствия по талонам
|Мирзоян Алиеву: Ереван рассматривает тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не в формате встреч Ереван-Баку
|Мирзоян: Армения никогда не прекращала переговоров по установлению мирных отношений с Азербайджаном
|В Ашхабаде состоялись туркмено-российские переговоры на высшем уровне
|Сейран Оганян назвал инициированное против него расследование <очередным шоу>
|Байрамов заверяет: Азербайджан готов продолжить переговоры с Арменией
|Чип Лейтинен: <США продолжит содействовать Армении, как в реализации краткосрочных программ, так и долгосрочных стратегических реформ>
|Азербайджан частично открыл вентиль газопровода, через который подается газ из Армении в Арцах
|Фонд "Татоян": "Эко активисты" не могли попасть в Лачинский коридор без специального разрешения властей Азербайджана
|Генеральный прокурор Армении представила председателю НС три ходатайства о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Сейрана Оганяна
|Оппозиционер: В ухудшающейся в Арцахе ситуации наблюдаются новые тенденции
|Глава МИД Арцаха направил письмо Генсеку Совета Европы в связи с блокадой Арцаха
|Экс-чиновник: Заявление Эдмона Марукяна о заказанных в Италии модульных казармах для нужд армии - абсолютная ложь и обман
|Военный прокурор Армении подтвердил официальную версию о причинах пожара в воинской части
|ACBU и "Креативная Армения" запускают информационную кампанию в поддержку Арцаха
|Алиев и Гарибашвили пытаются продвинуть региональную платформу взаимодействия - Армения-Грузия-Азербайджан
|Армянский политолог: Президент Азербайджана обвинил Армению в препятствовании установлению мира
|Оппозиционные фракции НС Армении обвинили власти в гибели военнослужащих в пожаре
|Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад
|Читать больше
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