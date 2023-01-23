Понедельник, 23 Января 2023 22:58

АрмИнфо.Вице-премьер РА Мгер Григорян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовала глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи обсуждались региональные процессы. Мгер Григорян подробно представил собеседникам ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 43 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.