Понедельник, 23 Января 2023 22:51

АрмИнфо. На зимней сессии ПАСЕ, открывающейся сегодня в Страсбурге, обсудят гуманитарную ситуацию в Арцахе, сложившуюся на фоне блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Как сообщают СМИ, вопрос был включен в повестку заседания 91 голосом "за".

Добавим также, что ранее, министр иностранных дел Исландии и председатель Комитета министров Совета Европы Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир сделала следующее заявление в связи с блокадой

единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией.

"Я обеспокоена все более тяжелым гуманитарным положением проживающих в Нагорном Карабахе людей в результате месячной блокады Лачинского коридора.

Я призываю соответствующие власти оперативно восстановить свободное передвижение по коридору во избежание дальнейшего ухудшения ситуации.

Я призываю все стороны к разрешению своих проблем путем диалога и по-прежнему готова внести свой вклад в их усилия в этом направлении",

- говорилось в заявлении.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 43 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.