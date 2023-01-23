Понедельник, 23 Января 2023 22:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Дживани, 2-ой переулок Дживани, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, 2/1 на улице Грибоедова, 19, 21 и частные дома 44-72 на улице Назаряна;

11:00-15:00 жилые дома 66, 68, 68А на 6-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 7 на улице Агатангехоса, 29, 29а на улице Хоренаци, 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна, жилые дома 20, 22, 24, 26 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, 6, 7, 28 на улице Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Верин Арташат;

12։00-16։00 села Бюраван, Ншаван; частично села Аревшат, Мхчян, Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично улицы Варданяна, Шаумяна, Мясникяна в городе Джермук;

в Котайкской области:

11:00–16:00 ЗАО “ХХРЦ телестанция”, дома отдыха “Алвина”, “Виардо”, “Цахкаовит”, комплексы ‘Мори Плаза”, “Адигаз”, ООО “Абраамян”, “Рудольф Аракелян”, “Силениум Стар”, “Ерицян”, “А.Назарян”, “Л.Епремян”, “Нарек”, “Валдут” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор; частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00–12:00 населенные пункты Мадина, Лернакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–15:00 населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00 населенный пункт Вагашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

14։00-16։00 частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 военный комиссариат на пр. Маштоца, жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, Дом Культуры Авана, ООО “Фитнес Аван”, ЗАО “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 31, 32, 33, 47 на улице Караханяна, 48 на улице Аветисяна, школа N88, ясли-детский сад N116 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома 34-243 квартала “Конд”, 68-98 на улице Руставели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 41-142 на улице Вардашен, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена, частные дома 1-21 на 1-ой улице; 1–29, 2-41 на 3-ей улице; 1-21 на 5-ой улице; 1 на 6-ой улице Нубарашена;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично села Хачпар, Гуасаван; село Даракерт;

12։00-14։00 частично село Аревшат; села Бюраван и Ншаван;

12։00-15։00 частично село Норашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично улицы Шаумяна, Горцаранаин в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-13։00 станция оператора компании “Юком”, Христианская Церковь Евангельской Веры и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Каренис; станция оператора компании “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Алапарс;

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11:30-16:30 жилые дома 202-216, 239, 240 в кв. “Микрошрджан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Тавушской области:

11։00-12։00 улицы Блбуляна, Оганяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

12։00-13։00 улицы Арзуманяна, Сафаряна, Прошяна, Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.