Понедельник, 23 Января 2023 22:45

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макаллистером.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности.

Мирзоян представил собеседнику последствия блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Было подчеркнуто, что Азербайджан стремится подвергнуть 120-тысячное армянское население Нагорного Карабаха этнической чистке.

В этом ключе глава МИД Армении подчеркнул необходимость усиления давления международного сообщества на Азербайджан с целью предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность принципиальной позиции, выраженных в срочной резолюции о блокировании Лачинского коридора, принятой на пленарном заседании Европарламента 18-19 января, и в годовом отчете "Осуществление общей внешней политики и политики безопасности на 2022", объективно отражающие создавшуюся в регионе ситуацию.

Собеседники также обменялись мыслями о процессе урегулирования армяно- азербайджанских отношений.

Арарат Мирзоян и Дэвид Макаллистер коснулись вопросов повестки дня партнерства Армения-ЕС и перспектив ее расширения. Высоко оценена и работа миссии наблюдателей ЕС, которая завершилась 19 декабря.