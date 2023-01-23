Понедельник, 23 Января 2023 22:45

АрмИнфо. Ежедневно и ежечасно нынешняя власть в Армении демонстрирует преступное поведение в отношении вопросов, связанных с защитой безопасности государства. Об этом 23 января журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян.

Он отметил, что необходимо правильно оценивать ситуацию, особенно, когда власти вбрасывают в поле вопросы, связанные с уголовным

преследованием ряда оппозиционных депутатов. Речь, в первую очередь, сегодня идет о вбросе в тот самый момент, когда произошла известная трагедия, связанная с гибелью на пожаре 15 военнослужащих. Это, по словам Минасяна, власти делают для того, чтобы сместить внимание общественности от данной ситуации, невыполнением своих обязательств перед Арцахом и сокрытием своих собственных преступлений. <В данном случае, я имею в виду ту общественность, которая осознает стоящие перед страной вызовы. К сожалению, эта часть общества незначительна, но и другая часть общества начинает осознавать имеющиеся проблемы >,

- отметил парламентарий.

Он добавил, что уголовными преследованиями власть пытается также сместить внимание на своих коллег, которым грозят правовые последствия. Минасян напомнил, что сразу после выборов 2021 года власти попытались <устроить охоту> на трех оппозиционных депутатов, избранных в парламент страны. И лишь после решения Конституционного суда они были освобождены. <Однако власти не успокаиваются, и всех тех людей, которые внесли существенный вклад в создание армянской государственности и армии, всеми средствами пытаются преследовать, предпринимая попытку сформировать у общественности мнение, что для них не существует каких-либо ограничений>, - заметил Минасян, добавив, что нынешняя власть может предъявить обвинение любому человеку. <Они представляют себя героями, но их геройство завершается сдачей родины>, - подчеркнул оппозиционер.

Отметим, что согласно сообщению генеральной прокуратуры РА, глава надзорного органа Анна Вардапетян 20 января направила ходатайство в парламент страны для получения разрешения на заведение уголовного дела в отношении бывшего министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна. Согласно данным Генпрокуратуры, Оганян подозревается в совершении особо крупной растраты (два эпизода), а также, исходя из личных интересов и групповых интересов, в использовании своего служебного положения вопреки интересам службы, что по неосторожности имело тяжелые последствия (два эпизода). Политик также подозревается в присвоении имущества в особо крупных размерах. Сегодня также стало известно о направлении аналогичного ходатайства о возбуждении уголовного дела в отношении депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Армена Чарчяна. "А.Ч., будучи включенным в качестве эксперта в состав двойной комиссии судебно­медицинской экспертизы, назначенной в связи с обвинением, предъявленным А.С., подписал заведомо ложное заключение вышеуказанной комиссии. Согласно статье 96 Конституции РА, уголовное преследование депутата может быть возбуждено только с согласия Национального Собрания", - говорится в сообщении.