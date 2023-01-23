Понедельник, 23 Января 2023 14:46

АрмИнфо.С 10 по 12 марта в Ереване состоится первая Ассамблея Фонда The Future Armenian , которая пройдет в формате <гражданской ассамблеи>.

Как говорится в сообщении The Future Armenian, в этом году мероприятие будет посвящено 3 из 15 целей Ассамблеи - <Историческая ответственность>, <Единство Армении и Диаспоры> и <Рост населения>. На подготовительном этапе Ассамблеи будут сформированы экспертные группы, которые по итогам нескольких встреч разработают сценарии развития и пакеты рекомендаций по каждой из целей с предоставлением соответствующего экспертного обоснования. Для исследования и анализа каждой цели инициатива The FUTURE ARMENIAN пригласила лучших специалистов в соответствующих областях из Армении и Диаспоры.

Для участия в мероприятии в результате открытой жеребьевки, организованной с соблюдением статистических пропорций различных демографических показателей (пол, возраст, образование, страна и место жительства) сообщается, что будут отобраны 200 участников из числа предварительно зарегистрированных граждан из Армении и Диаспоры. Последние получат возможность обсуждать проекты, направленные на будущее Армении и армян всего мира.

Согласно источнику, компьютерную программу для проведения жеребьевки для Ассамблеи подготовят воспитанники лаборатории Армат Варденисской старшей школы. Соответствующий меморандум подписали Союз компаний передовых технологий (Union of Advanced Technology Enterprises - UATE) и Фонд развития Future Armenia.

Исполнительный директор Фонда развития Артак Апитонян отметил, что сотрудничество позволит обеспечить объективность в выборе участников Ассамблеи. Лаборатория <Армат> рассматривает данное сотрудничество как прекрасную возможность стать частью большой всеармянской инициативы и усовершенствования навыков учащихся.

Отметим, что инициатива The FUTURE ARMENIAN служит платформой для консолидации всеармянских знаний и потенциала в поиске решений проблем, стоящих перед армянским народом.