Понедельник, 23 Января 2023 14:45

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян пока не представила ходатайства о лишении статуса неприкосновенности ряда депутатов. Об этом 23 января журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян. <Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> пока не получала соответствующего ходатайства, и вопрос во фракции не обсуждался. Когда текст поступит, тогда можно будет обсудить этот вопрос. Я лично заявления не получал>, - заявил спикер.

Отметим, однако, что согласно сообщению генеральной прокуратуры РА, глава надзорного органа Анна Вардапетян 20 января направила ходатайство в парламент страны для получения разрешения на заведение уголовного дела в отношении бывшего министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна. Согласно данным Генпрокуратуры, Оганян подозревается в совершении особо крупной растраты (два эпизода), а также, исходя из личных интересов и групповых интересов, в использовании своего служебного положения вопреки интересам службы, что по неосторожности имело тяжелые последствия (два эпизода). Политик также подозревается в присвоении имущества в особо крупных размерах.

Сегодня также стало известно о направлении аналогичного ходатайства о возбуждении уголовного дела в отношении депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Армена Чарчяна. "А.Ч., будучи включенным в качестве эксперта в состав двойной комиссии судебно­медицинской экспертизы, назначенной в связи с обвинением, предъявленным А.С., подписал заведомо ложное заключение вышеуказанной комиссии. Согласно статье 96 Конституции РА, уголовное преследование депутата может быть возбуждено только с согласия Национального Собрания", - говорится в сообщении.