Понедельник, 23 Января 2023 14:44

АрмИнфо.Защитник прав человека Республики Арцах опубликовал доклад о нарушениях прав человека в результате умышленного нарушения Азербайджаном нормальной работы жизненно важных инфраструктур Республики.

Как сообщил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян на своей странице в Facebook, в докладе представлены факты о повсеместных и широкомасштабных нарушениях прав народа Арцаха из-за преднамеренного препятствования нормальной работы жизненно важных инфраструктур Арцаха - газопровода, ЛЭП, телекоммуникаций и сетей интернета, что в условиях продолжающейся блокады ставит гражданское население перед гуманитарной катастрофой.

В этом ключе Омбудсмен НКР напомнил, что в холодных погодных условиях, когда средняя температура на территории Арцаха колеблется в районе -2 - +2 градусов, а иногда достигая и -5 градусов, жилые дома, места временного проживания перемещенных лиц, образовательные и медицинские учреждения всех видов, частные предприятия, государственные учреждения используют газ в качестве основного средства отопления.

"Умышленные перебои в подаче газа лишают население возможности отопления газом и горячей воды. Из-за повреждения высоковольтных линий, идущих из Армении в Арцах, и блокирования Азербайджаном работ по их восстановлению, с 9 января импорт электроэнергии продолжает оставаться приостановленным. Жители снабжаются вырабатываемой на месте электроэнергией, из-за нехватки объемов которой население получает электричество по графику 6-часовых веерных отключений, что делает практически невозможным замену отопления газом газа на электричество. Перебои в газоснабжении и возможность ограниченного использования электроэнергии напрямую влияют и на нормальную организацию питания в семьях", - подчеркнул Степанян.

Добавив также о перебоях работы госучреждений на этом фоне, а также о прекращении учебного процесса в образовательных учреждениях, что привело к нарушению права на образование более 20 000 детей.

"Тяжелейшая гуманитарная ситуация повлияла и на нормальное функционирование системы здравоохранения. 70% организаций здравоохранения и больниц, которые отапливаются с применением газа, сталкиваются с серьезными проблемами отопления. В них на данный момент стационарную медицинскую помощь получают 156 пациентов, в том числе 45 детей. Сотни предприятий, ведущих экономическую деятельность, также понесли большие потери из-за перебоев в подаче газа", - отметил Степанян, указав также на ущерб, наносимый в этот момент лесному фонду из-за того, что граждане вынуждены топиться дровами в этих условиях.

"В общинах возникли проблемы, связанные с надлежащей деятельностью общественного транспорта, организацией вывоза мусора, что обусловлено тем обстоятельством, что машины и техника, используемые для общественного транспорта и вывоза мусора, работают с использованием газа, бензина и дизельного топлива, а в условиях блокады существует также нехватка энергоносителей", - отметил он, подчеркнув, что доклад направлен международным организациям и правозащитным структурам.