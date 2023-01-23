Понедельник, 23 Января 2023 14:43

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Кристине Григорян 23 января с.г. подала в Национальное Собрание заявление об отставке в соответствии с законом в связи с переходом на другую работу.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ НКР, согласно законодательству, в этом случае полномочия Защитника прекращаются после подачи последним заявления об отставке, но не позднее, чем в случае подачи очередного заявления об отставке в течение одной недели.

О новой работе Григорян проинформирует общественность дополнительно, а до тех пор воздержится от каких-либо комментариев на эту тему.

"Кристине Григорян стремилась выполнять миссию Защитника прав человека беспристрастно, с большой ответственностью и самоотверженностью, сохраняя верность присяге, принятой в Национальном Собрании.

Защитник приложила максимум усилий в направлении институционального развития учреждения и повышения устойчивости в переходных и кризисных ситуациях", - отмечается в сообщении.

Напомним, что она возглавила учреждение в январе 2022 года.