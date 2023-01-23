Понедельник, 23 Января 2023 13:32

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян направила председателю Национального Собрания Алену Симоняна ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Национального Собрания Армена Чарчяна.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, прошение направленно в соответствии с пунктом 1 статьи 108 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания" В соответствии с тем же пунктом к ходатайству также приложен проект решения о даче согласия НС на возбуждение уголовного дела в отношении депутата.

"А.Ч., будучи включенным в качестве эксперта в состав двойной комиссии судебно- медицинской экспертизы, назначенной в связи с обвинение, предъявленное А.С. по тяжким и особо тяжким преступлениям в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Специальной следственной службы РА, 8 февраля 2017 года подписал заведомо ложное заключение вышеуказанной комиссии.

Согласно статье 96 Конституции РА, уголовное преследование депутата может быть возбуждено только с согласия Национального Собрания", - говорится в сообщении.

Добавим также, что ранее доктор Чарчян проходил по уголовному делу о принуждении сотрудников медцентра "Измирлян" к участию в голосовании на внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня 2021 года.

Отметим также, что на прошлой неделе Генеральный прокурор также ходатайствовала о лишении депутатской неприкосновенности другого оппозиционного журналиста от фракции "Армения" (Айастан), экс-главы МО РА Сейрана Оганяна.