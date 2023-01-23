Понедельник, 23 Января 2023 13:28

АрмИнфо. Все виновные в гибели армянских военнослужащих в пожаре будут привлечены к правовой ответственности. Об этом 23 января журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

В то же время, по его словам, министр обороны РА Сурен Папикян не имеет какого-либо отношения к данному инциденту. <В рамках своих функций глава оборонного ведомства полностью выполнил свои задачи. Политические спекуляции на эту тему я считаю пустым занятием. Сразу после войны 2020 года, будучи вице-премьером, Папикян дал согласие принять армию и начать процесс реформ, тем самым, взяв на себя огромную ответственность. Реформы проводятся, начиная от личного состава и, самое главное, заканчивая благоустройством воинских частей. Из-за рубежа в Армению в этом году начнет поступать оборудование и инвентарь высокого качества для благоустройства казарм>, - заявил спикер, добавив, что у страны нет проблем с финансированием вооруженных сил, как не было ни одного случая, когда с 2018 года не осуществлялись закупки на нужды армии. <При решении вопроса о ремонте лифта, приобретения автомобиля и расходов на ВС приоритет всегда отдается последним>, - завил глава законодательного органа, заверив, что следствие выявит все обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в казарме инженерно- саперной роты N-ой воинской части, в результате которого погибли 15 военнослужащих.

Спикер заметил, что политическая ответственность властей была и остается. <Но если бы не было тех изменений, которые уже произведены, количество происшествий было бы куда больше>, - сказал Симонян, призвав не превращать несчастный случай в политические спекуляции. <Считаю включение данного вопроса в политическую повестку неуместным>, - подчеркнул глава армянского парламента, напомнив об увольнении в связи с трагедией большой группы высокопоставленных военных чинов.

Симонян заметил, что враг будет предпринимать попытки нападений до тех пор, пока армянская сторона не усилится. <Армянские военнослужащие во время нападения врага 13 сентября 2022 года нанесли такой контрудар по врагу, благодаря которому продвижение сил противника было реально остановлено. Почему же вы молчите об этом, и не говорите о роли министра обороны в этом? Ведь в противном случае, враг мог спокойно достичь Нахичевани. И произошло это во многом благодаря реформам, которые продолжатся>- заявил спикер.

В ночь на 19 января в казарме инженерно-саперной роты N-ской воинской части, дислоцированной в приграничном селе Азат Гегаркуникской области Армении, вспыхнул пожар. Погибли 15 военнослужащих, шестерым удалось спасти. Из них трое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.Через считанные часы после трагедии были уволены 8 высокопоставленных офицеров ВС Армении, в том числе, командующий вторым армейским корпусом Ваграм Григорян. Возбуждено уголовное дело по признакам <нарушения правил использования материалов, представляющих максимальную угрозу для оружия, боеприпасов, военной техники, приведшего к гибели двух или более людей>. По данным СК Армении, причиной ЧП стало использование автобензина для розжига печки.