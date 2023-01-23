Понедельник, 23 Января 2023 11:12

АрмИнфо.Если так будет продолжаться, гнев народа взорвется. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны РА Артак Закарян.

По его словам, власти злят людей. <Некоторые из них из-за своей неспособности готовы расплакаться, большая часть открыто ругает и проклинает. Чувство надвигающейся опасности, неуверенности и бессилия витает в воздухе. Назревает глухая и дружная неудовлетворенность>, - отметил оппозиционер.

Он добавил, что общественная поддержка властей находится на грани распада. <Аргументы в защиту николизма еще больше злят людей, углубляя и усиливая недовольство. Для широкой общественности их обман больше не несет в себе иллюзий. Люди во властных структурах и госаппарате мысленно стоят перед выбором: месячная зарплата или гарантированная Родина. С одной стороны, они видят проблемы, накопившиеся в результате деятельности властей, с другой стороны, вынуждены молчать и ждать, но чаша терпения переполняется. В Арцахе, Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Тавуше люди еще молча терпят, но этому есть предел. Нельзя убедить человека, живущего в постоянной опасности, смиряться с причинами опасности. Люди не глупые, они все видят и понимают. Бизнесмен, учитель, врач, фермер, строитель, ремесленник и студент не видят будущего. Никто не знает, что будет, если это продолжится. Все говорят, что позитивные ожидания давно улетучились. Некоторые из тех, кто намеревался покинуть Армению и пополнить ряды диаспоры, теперь понимают, что это тоже не выход и чревато новыми трудностями и неопределенностями. Армяне вновь поднимает голову против внутренних и внешних врагов. Они снова ищут в себе силы, и найдут их, и дадут отпор, как это было в Сардарапате, в Арцахе, в дни великого бедствия, вызванного землетрясением. Невозможно деморализовать, сломить и уничтожить народ, созданный и сохраненный Богом. Даже если это будет сто Николов, это не сработает. Будет возрождение>, - написал Закарян.