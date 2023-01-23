Понедельник, 23 Января 2023 11:11

АрмИнфо. Необходима нейтрализация лжепророков и демагогов, поскольку без этого будет невозможно нейтрализовать внешние угрозы экзистенционального характера. Подобного мнения придерживается экс- глава МИД НКР, советник президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, зачастую возникает весьма интересная ситуация, в которой нередко трудно разобраться не только простому обывателю, но иногда, казалось-бы, и вполне политически зрелому человеку, чем умело пользуются те, кто ведет соответствующую игру.

Бабаян отметил, что суть вопроса в следующем: являются ли критериями честности и порядочности, патриотизма и преданности национальным интересам озвучивание правильных идей, лозунгов и подходов, так приятных народу и обществу?

"Самым опасным предстают судьбоносные времена, когда в геометрической прогрессии растет количество "деятелей", озвучивающих правильные идеи и подходы. Это вполне объективно, ведь чем сложнее положение страны и общества, тем больше общество ищет спасителей, ждет хороших новостей, становится сентиментальным. И именно в такое время и резко возрастает количество демагогов, спекулянтов, негодяев, засланных и внедренных элементов, преследующих свои узко-корыстные личные политические, финансовые и иные цели, своими действиями осознанно или неосознанно помогая врагу", - отметил политик, добавив, что это своего рода лжепророки.

При этом он задался вопросом - разве лжепророки или представители "темных" сил с самого начала озвучивают мерзкие цели? "Нет, конечно же, они апеллируют идеями добра, справедливости, братства, патриотизма, правильными и святыми понятиями, с пеной у рта орут о своей приверженности этим идеям и готовности пожертвовать собой ради них. И только в самом конце, когда все уже идет так, как они сами планируют, раскрывается истинные цели и задачи сиих объектов и субъектов. К сожалению, тогда бывает поздно изменить ситуацию или же для ее изменения требуются колоссальные потери и жертвы", - подчеркнул он. Вместе с тем политик констатировал, что конечно же, в судьбоносные времена в обществе имеются и нормальные люди, истинные патриоты и преданные народу люди, однако, специфика политики такова, что наиболее крикливыми и многочисленными, особенно в судьбоносное время, предстают именно лжепророки.

"Между тем нейтрализация лжепророков и демагогов совершенно необходима, более того, без этого будет невозможно нейтрализовать внешние угрозы экзистенционального характера. Да, надо понимать, что без самоочищения, без избавления от разного рода нечестий спасти страну будет невозможно. Когда говорим об озвучивании правильных и дорогих сердцу идей, важно понимать, что здесь имеется ряд ключевых компонентов, которые надо необходимо обязательно учитывать. Во-первых, это фактор времени и места. Одна и та же идея, высказанная в разное время может иметь совершенно иное воздействие, может создать больше угроз, чем пользы. Это ни в коем смысле не означает, что надо отказаться или предать забвению национальные идеи и чаяния, отнюдь. Это означает недопущение спекуляций этими идеями, ид озвучивание без повода и причины, что может также их обесценить", - написал Бабаян.

Он еще раз подчеркнул, что армянский народ находится на самом судьбоносном отрезке своей истории, и патриоты должны объединиться, клеймить и нейтрализовать лжепророков, демагогов и проходимцев. "Отечество в серьезной опасности и даже пассивность здесь равносильна предательству", - резюмировал он.