Суббота, 21 Января 2023 15:40

АрмИнфо.Постоянный представитель Армении при Совете Европы Арман Хачатрян призвал Комитет министров СЕ предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном временных мер Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в сообщении представительства Армении в Twitter.

"Посол Хачатрян на совещании заместителей министров отметил, что блокада Лачинского коридора Азербайджаном приводит к тяжелым гуманитарным последствиям для Нагорного Карабаха. Армения призывает Комитет министров предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном временных мер, указанных ЕСПЧ", - говорится в сообщении представительства Армении.

Напомним, что ранее Армения в соответствии с регламентом Международного суда ООН в письменном виде обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана и обязав Баку разблокировать Лачинский коридор. Европейский суд по правам человека в ответ на обращение правительства Армении 20 декабря обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Однако, в постановлении не было четкого требования о полном разблокировании коридора.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 41 день, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января.