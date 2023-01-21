Суббота, 21 Января 2023 15:39

АрмИнфо. Необходимость привлечь Азербайджан к ответственности за 40-дневную блокаду Республики Арцах и обеспечить предоставление США гуманитарной помощи его осажденному населению обсуждалась во время часовой встречи с конгрессменом Кэти Портер (штат Ирвин) на собрании Армянского национального комитета Америки (АНКА) штата Калифорния.

Как сообщает пресс-служба ANCA, встреча предоставила возможность проинформировать Портер о разворачивающемся гуманитарном кризисе в Арцахе и о срочной необходимости для администрации Байдена наложить санкции на Азербайджан за его вопиющий акт агрессии, начиная с прекращения всей военной помощи геноцидному режиму Алиева.

Лидеры ANCA в Калифорнии также призвали США организовать переброску экстренной помощи по воздуху в Арцах и подготовить широкомасштабную гуманитарную помощь в Армении к транспортировке в Арцах, как только дорога откроется.

"Я поддерживаю армянскую общину Америки в осуждении жестокой и бесчеловечной блокады Арцаха со стороны Азербайджана. Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на Арцах, и предоставить необходимую гуманитарную помощь населению Арцаха, чтобы предотвратить дальнейшую человеческую трагедию. Я призвала США прекратить военную помощь Азербайджану, и я буду продолжу быть союзником армянской общины в ее призывах к справедливости и свободе", - заявила конгрессмен Кэти Портер.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 41 день, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января.