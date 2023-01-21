Суббота, 21 Января 2023 14:59

АрмИнфо. Замначальника Национального центра кризисного управления Спасательной службы МВД Арсен Сароян сообщил подробности о пожаре в селе Азат Гегаркуникской области РА, в результате которого погибли 15 военнослужащих срочной службы.

Так, в эфире Общественного телевидения РА он отметил, что сообщение о пожаре поступило на пульт управления МЧС РА в районе 01:15 19 января. "Уже через 2 минуты после получения сигнала о пожаре, на место происшествия выехали 2 боевых расчета спасателей. Позднее к ним присоединился еще один расчет. На место спасатели прибыли в течение 20 минут, что, соответствует нормативам, так как инцидент находился в 15 км", - отметил он, добавив, что в процессе тушения пожара у спасателей не возникало проблем как в плане численности пожарных, так и наличия воды.

Сароян добавил, что поскольку основной огонь был в коридоре, до прибытия пожарных, местные попытались разрушить стену комнаты, расположенной с другой стороны, где находились военнослужащие. "Спасатели обнаружили тела 14 из 15 погибших военных на кроватях. По предварительной версии они отравились продуктами горения и не успели проснуться. Еще один погибший был обнаружен у входа в помещение. Всего в здании находился 21 человек, до прибытия спасателей 6 человек покинули здание своими силами, трое из них были госпитализированы с различными ожогами", - отметил он, добавив, что когда они прибыли, комната полностью выгорела, а коридор еще догорал.

На уточнение, могла ли комната так быстро сгореть, он отметил, что если присутствовал фактор бензина, то да, добавив также, что у спасателей нет информации о взрыве.

В свою очередь прокурор отдела по надзору за расследованием особо важных дел против военной службы Центральной военной прокуратуры Аршак Мартиросян сообщил, что на данный момент говорить о какой- либо подтвержденной версии пожара в укрытии инженерно-саперной роты, расположенной в селе Азат, пока рано.

"Предпринимаются широкомасштабные действия. Совместно выдвинут ряд версий, для проверки которых одновременно предпринимаются различные действия. Предметом расследования стала версия, высказанная военным прокурором о невнимательности капитана, но выдвигались и другие версии. Предварительное следствие пока находится в начальной стадии, и говорить о какой-либо версии пока рано", - сказал Мартиросян.

Он также сообщил, что лица, которых было возможно допросить, были допрошены. Добавим, что высказанная представителям МЧС РА версия противоречит ранее заявленной версии властей, что пожар возник в результате того, что офицер попытался разжечь буржуйку бензином, но по неосторожности облился бензином, который вспыхнул и начал быстро распространяться по дому, и военные не смогли выбраться, так как огонь был у входной двери, а на окнах были решетки. 19 января командир взвода воинской части в Гегаркунике, в беседе с журналистами также опроверг версию трагедии, озвученную на заседании правительства. Он категорично подчеркнул, что печка отапливалась дровами и углем, а растапливалась бумагой. Он также отметил, что в казарме не было бензина. При этом офицер выразил убеждение, что необходимо провести тщательное расследование, а не выдвигать скоропалительные и ни чем не подкрепленные версии.

Отметим также, что во всемирной паутине появились кадры с места пожара. На снятом видеоролике виден бушующий пожар, и слышны душераздирающие крики. Согласно сообщению 5-ого канала, который распространил видео, кадры им предоставил совершеннолетний житель села Азат, который участвовал в тушении пожара. "Видео снято одним из несовершеннолетних жителей села, среди пришедших на помощь мужчин был его старший брат. Гражданин, предоставивший видео, является старшим братом автора, он уверяет, что слышимые на видео голоса - это не голоса военнослужащих, которые оказались в огненном плену, а панические крики односельчан, пришедших на помощь", - говорится в сообщении канала.