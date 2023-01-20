Пятница, 20 Января 2023 20:11

АрмИнфо.Под прелседательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в правительстве РА состоялось совещание, на котором обсудили вопросы, касающиеся борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в Армении.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, участники совещания обсудили шаги и меры по контролю, осуществлояемые в рамках государственной политики.

Никол Пашинян придал важность разработке стратегии по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ. Сообщается, что глава правительства поручил ответсвенным приступить к работам в этом направлении.