Пятница, 20 Января 2023 20:10

АрмИнфо.Иран со всеми своими соседними странами проводит политику, которая нацелена на развития сотрудничества по всем направлениям. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури в рамках визита в Сюникскую область. В этой связи он подчеркнул, что в данном вопросе Армения не является исключением.

Повторив заявления главы МИД о том, что безопасность Армении - это безопасность Ирана, дипломат отметил, что Позиция ИРИ всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран, в том числе Армении, в соответствии с международными законами.

Вместе с тем Посол подчеркнул, что сотрудничество и связи по всем направлениям между Арменией и Ираном развиваются. В этом контексте он выразил надежду, что взаимодействие двух древних, дружественных и имеющих многовековую историю стран будут и дальше развиваться