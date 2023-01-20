Пятница, 20 Января 2023 20:04

АрмИнфо. Из-за деструктивного поведения азербайджанской стороны уже около 40 дней закрыт единственный путь, связывающий Арцах с Арменией.

Сообщаем, что тысячи тонн жизненно важных товаров не были доставлены в Арцах из-за блокады, а товары, доставленные в Арцах Международным комитетом Красного Креста и миротворческим контингентом РФ, составляют мизерную часть необходимого.

За это время различные ведомства Республики Арцах получают многочисленные телефонные звонки от наших соотечественников из Армении и Диаспоры, различных неправительственных организаций и структур с желанием направить в Арцах гуманитарную помощь.

Но сообщаем, что Арцах продолжает оставаться в полной блокаде, и до сих пор только МККК и миротворческий контингент РФ имеют возможность въезда и выезда в Арцах, а любая другая информация, распространяемая в Интернете, не соответствует действительности.