Пятница, 20 Января 2023 20:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилого дома 6 на улице Григога Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 27 на улице П.Севака, жилые дома 158/1, 166 и частные дома 45-184 на улице Антараин, частные дома 43-90 на улице Сармени, частные дома на 11-ой улице Н.Шенгавита, частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 11-ой улицы Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11/1 на улице Церенци, 2-ой переулок Церенца и улица Манукяна;

11:00-14:00 собственные дома 11-35 на 2-ой улице Вардашена; 14-46 на 4-ой улице; 1-42 на 5-ой улице; 1-19 на 7-ой улице; 2-25 на 9-ой улице;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Верин Арташат;

12։00-16։00 села Дитак, Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-14:00 территория, прилегающая к офису Шинараракан, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Андраника и Микояна в городе Ехегнадзор; частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

10։00-14։00 общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Сапфир”, “Бжишкнер”, “Наири”, ‘Труд”, станции операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Тавушской области:

10։00-11։00 село Гетаовит, газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

11:00-12:00 воинская часть, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ижеванском регионе;

12:00-13:00 телебашня N1, станция сотовой связи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Дживани, 2-ой переулок Дживани, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, 2/1 на улице Грибоедова, 19, 21 и частные дома 44-72 на улице Назаряна;

11:00-15:00 жилые дома 66, 68, 68А на 6-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 7 на улице Агатангехоса, 29, 29а на улице Хоренаци, 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна, жилые дома 20, 22, 24, 26 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, 6, 7, 28 на улице Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Верин Арташат;

12։00-16։00 села Бюраван, Ншаван; частично села Аревшат, Мхчян, Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично улицы Варданяна, Шаумяна, Мясникяна в городе Джермук;

в Котайкской области:

11:00–16:00 ЗАО “ХХРЦ телестанция”, дома отдыха “Алвина”, “Виардо”, “Цахкаовит”, комплексы ‘Мори Плаза”, “Адигаз”, ООО “Абраамян”, “Рудольф Аракелян”, “Силениум Стар”, “Ерицян”, “А.Назарян”, “Л.Епремян”, “Нарек”, “Валдут” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор; частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00–12:00 населенные пункты Мадина, Лернакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–15:00 населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00 населенный пункт Вагашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

14։00-16։00 частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван.