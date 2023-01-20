Пятница, 20 Января 2023 19:54

АрмИнфо.Армения для Ирана является очень важным соседом и дружественной страной. Об этом заявил журналистам в рамках визита в Сюникскую область Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

В частности, он придал важность сотрудничеству с Арменией по различным направлениям. Говоря о взаимодействии в энергосфере, Посол заметил, что сегодня работы по строительству третьей высоковольтной ЛЭП продвигаются вперед быстрыми темпами. <Надеюсь, что высоковольтная линия в ближайшем будущем будет задействована>, - сказал диломат.

Он с удовлетворением также отметил, что в последнее время между двумя государствами была достигнута новая договоренность об обмене газом и электроэнергией, для реализации которой необходимы соответствующие условия - в частности, для поставок электроэнергии из РА в ИРИ и газа из ИРИ в РА.

Отвечая на вопрос о том, будут ли актуальны поставки электроэнергии из Армении в Иран после того, как РФ завершит строительство двух электростанций в ИРИ, Посол отметил, что сотрудничество между Арменией, Ираном и Россией может стать примером трехстороннего сотрудничества в регионе по разным направлениям.

Напомним, ранее анонсировалась дата завершения проекта ЛЭП "Иран-Армения" - конец 2018 года, в конце декабря 2021 года ответственные структуры уже заявляли, что линия будет готова к концу 2023 года. Основным подрядчиком строительства 400-киловольтной ЛЭП Иран-Армения выступает иранская компания Sunir. Общая стоимость проекта составляет $107,9 млн, из которых 77% предоставит Банк развития экспорта Ирана, а 23% - компания Sunir.