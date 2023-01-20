Пятница, 20 Января 2023 19:53

АрмИнфо. С сегодняшнего дня в 200 магазинах Степанакерта и 400 магазинах в областях Арцаха стартовали продажи 5 продовольственных товаров по талонам. Об этом было заявлено в ходе заседания Оперативного штаба Арцаха, которое прошло под председательством госминистра Республики Арцах, начальника Оперативного штаба Рубена Варданяна.

Как сообщает пресс-служба госминистра, в ходе заседания участники обсудили вопросы, касающиеся обеспечения нужд населения в условиях блокады и процесса внедрения талонной системы. Было отмечено, что необходимые продовольственные товары были поставлены в магазины из государственного резерва. Рубен Варданян в этой связи подчеркнул важность максимально пропорционального распределения продовольственных товаров по торговым точкам страны.

Согласно источнику, контроль за ценами и текущей ситуацией будет осуществляться со стороны Комитета государственных доходов и Комитета

по управлению государственными инспекциями. Сообщается, что в ходе заседания был поднят также вопрос, касающийся снабжения электроэнергией. Ввиду веерного отключения и приостановки газоснабжения в энергосистеме увеличилось количество аварий, в результате чего время от времени нарушается график энергоснабжения. Ответственным было поручено представить предложения, направленные на урегулирования ситуации в текущих условиях. Кроме этого начальник Оперативного штаба также поручил обобщить предложения по дальнейшему обеспечению жизнедеятельности населения и преодолению гуманитарного кризиса, которые будут представлены на рассмотрение Совету безопасности.

Отметим, что днем ранее начальник юридического отдела Комитета по жилищным вопросам Нагорного Карабаха (Арцаха) Гоар Погосян отметила, что по талонам жители Арцаха смогут покупать следующие продукты питания: 1л. растительного масла, по килограмму сахара, макарон, гречки и риса. Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 40 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ.