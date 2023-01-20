Пятница, 20 Января 2023 19:51

АрмИнфо.Ереван рассматривает возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч.

Так прокомментировал глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе о том, что якобы Ереван отверг предложение о создании трехстороннего формата Армения- Грузия-Азербайджан.

Глава армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что

Армения проявляет большой интерес в вопросе развития трехстороннего диалога стран Южного Кавказа. "Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч. Сейчас циркулирует идея встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом

Азербайджана.

Армянская сторона выразила готовность и сейчас готова к такой встрече, но согласитесь, что такая встреча не выглядит особенно эффективной и перспективной, когда невозможно согласовать даже простое совместное заявление, выражающее приверженность искоренению языка ненависти и враждебность", - сказал он.

На просьбу высказаться по поводу открытия региональных коммуникаций,

и прокомментировать слова главы МИД Турции, о том, что в Анкаре

надеются, что Армения будет участвовать в региональных механизмах

Восток-Запад, сотрудничая с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном,

Турцией и Грузией, Мирзоян отметил, что Ереван, безусловно, заинтересован в полной разблокировке транспортной и экономической

инфраструктуры в регионе, в соответствии с принципами, изложенными в трехсторонних декларациях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, и в рамках более крупных транспортных проектов.

"Вы, наверное, знаете, что проект "Армянский перекресток" был

выдвинут правительством РА путем объединения механизмов Север-Юг и Восток-Запад.

Наши предложения по открытию региональных сообщений актуальны и мы можем это сделать в любое время, в рамках суверенитета и юрисдикции стран над дорогами и соблюдения национального законодательства. По сути, единственным и главным препятствием здесь является безосновательное требование экстерриториального коридора, выдвинутое Азербайджаном", - сказал глава МИД РА.