АрмИнфо.Ереван рассматривает возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч.
Так прокомментировал глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе о том, что якобы Ереван отверг предложение о создании трехстороннего формата Армения- Грузия-Азербайджан.
Глава армянского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что
Армения проявляет большой интерес в вопросе развития трехстороннего диалога стран Южного Кавказа. "Мы рассматриваем возможную тбилисскую платформу в сфере региональных трехсторонних дискуссий, а не двусторонних армяно-азербайджанских встреч. Сейчас циркулирует идея встречи премьер-министров Армении и Грузии с президентом
Азербайджана.
Армянская сторона выразила готовность и сейчас готова к такой встрече, но согласитесь, что такая встреча не выглядит особенно эффективной и перспективной, когда невозможно согласовать даже простое совместное заявление, выражающее приверженность искоренению языка ненависти и враждебность", - сказал он.
На просьбу высказаться по поводу открытия региональных коммуникаций,
и прокомментировать слова главы МИД Турции, о том, что в Анкаре
надеются, что Армения будет участвовать в региональных механизмах
Восток-Запад, сотрудничая с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном,
Турцией и Грузией, Мирзоян отметил, что Ереван, безусловно, заинтересован в полной разблокировке транспортной и экономической
инфраструктуры в регионе, в соответствии с принципами, изложенными в трехсторонних декларациях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, и в рамках более крупных транспортных проектов.
"Вы, наверное, знаете, что проект "Армянский перекресток" был
выдвинут правительством РА путем объединения механизмов Север-Юг и Восток-Запад.
Наши предложения по открытию региональных сообщений актуальны и мы можем это сделать в любое время, в рамках суверенитета и юрисдикции стран над дорогами и соблюдения национального законодательства. По сути, единственным и главным препятствием здесь является безосновательное требование экстерриториального коридора, выдвинутое Азербайджаном", - сказал глава МИД РА.