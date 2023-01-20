Пятница, 20 Января 2023 19:49

АрмИнфо. Армения никогда не прекращала переговоров по установлению мирных отношений с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью госагентству Арменпресс в ответ на вопрос, какие подвижки есть в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

По словам министра, несмотря на противоправные действия Азербайджана в Лачинском коридоре и перенос московской встречи, Ереван, более месяца назад передал азербайджанской стороне свои новые предложения и обоснования проекта соглашения, но до сих пор не получил ответа.

"Так что теперь мяч на стороне Азербайджана. Как и прежде, Армения

конструктивно и добросовестно подходит к переговорному процессу,

поскольку нашей конечной целью является установление безопасности и

мира в регионе. Мы также прислушиваемся к призывам международного

сообщества и готовы вести переговоры более интенсивно", - отметил он.

Касаясь вопроса разблокировки Лачинского коридора, Мирзоян отметил, что Армения много раз говорила, что статья 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., регулирующая вопросы, связанные с вышеуказанным коридором, не предусматривает какой-либо функции Армении, связанной с обеспечением бесперебойной работы коридора.

"Обеспечение нормальной работы коридора является обязанностью

миротворческих сил Российской Федерации и Азербайджана. А вопросы,

связанные с внутренней жизнью Нагорного Карабаха, находятся в ведении

властей Нагорного Карабаха, и власти РА здесь также не имеют никакой

функции.

Добавлю лишь, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, вызванный блокированием Лачинского коридора, уже приближается к гуманитарной катастрофе, и если коридор не будет немедленно открыт, возникает крайняя необходимость в гуманитарном вмешательстве международного сообщества, в том числе , в первую очередь, ООН", - добавил он.

Касаясь утверждений азербайджанской стороны, что коридор закрыт из-за перевозки боеприпасов, в частности мин, из Армении в Нагорный Карабах, Мирзоян напомнил, что Азербайджан также часто утверждает, что коридор не закрыт, затем говорит, что блокирование коридора имеет экологические причины. "А затем, когда было заявлено, что представляемый под этим вопросом рудник прекратил свою деятельность, лица, выступающие в качестве экоактивистов, потребовали проверить проходящие по коридору машины Красного Креста и гуманитарные грузы, затем в масках ворвались в транспорт детей, возвращающихся домой в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев, и терроризировали детей. Теперь эти действия мотивируются воображаемым перемещением мин",- сказал глава МИД Армении.

В этом ключе он еще раз подчеркнул, что Республика Армения осуществляла минирование только на суверенной территории Республики Армения и делала это исключительно в целях самообороны, поскольку в 2021 году подверглась военной агрессии со стороны Азербайджана - в мае 2021 года, в ноябре 2021 и в сентябре 2022 г.

"В настоящее время также угроза новой военной агрессии против суверенной территории Армении остается высокой.

Мины, которые в пропагандистских целях и выставляет азербайджанская сторона, заявляя, что они были изготовлены в 2021 году и недавно были перемещены из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, фактически появились у Азербайджана в 2021-2022 гг. с территории Армении, оккупированной в результате азербайджанской агрессии против Республики Армения", - подчеркнул Мирзоян.

Касаясь утверждений азербайджанской стороны, что коридор открыт, глава МИД отметил, что Ереван предлагает направить в Лачинский коридор группу по установлению фактов ООН или ОБСЕ или любой другой международной организации, чтобы они воочию ознакомились с реальной обстановкой дел на местах. "Мы будем продолжать продвигать эту идею",

- резюмировал Мирзоян.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 40 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Сегодня его подача была частично восстановлена.