Пятница, 20 Января 2023 16:11

АрмИнфо.Сегодня, 20 января во второй день официального визита в Туркменистан, Председателx Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел переговоры с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Утром Председатель Правительства РФ возложил цветы к монументу «Baky şöhrat» Мемориального комплекса «Halk hakydasy».

После этого, премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития туркмено-российского партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.

Затем, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел переговоры с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

После официальной церемонии встречи стороны провели переговоры в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Глава Правительства РФ и Президент Туркменистана обменялись мнениями по вопросам расширения туркмено-российского взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание на переговорах было уделено развитию двустороннего партнерства в торговле, энергетике и на транспорте.

В ходе официального визита главы Правительства России Михаила Мишустинa был подписан ряд двусторонних документов.

В их числе:

– Соглашение между Государственной миграционной службой Туркменистана и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве в сфере миграции;

– Меморандум между Государственной таможенной службой Туркменистана и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) о сотрудничестве в области подготовки кадров;

– Протокол о взаимодействии между Государственной таможенной службой Туркменистана и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) в сфере борьбы с таможенными правонарушениями на 2023-2025 годы;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Федеральным агентством по рыболовству (Российская Федерация);

– Протокол между Государственной службой по карантину растений Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений;

– План мероприятий (Дорожная карта) по вопросам туркмено-российского сотрудничества в сфере водопользования и экологии;

– Соглашение о сотрудничестве между Открытым акционерным обществом «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и Акционерным обществом «Особая экономическая зона «Лотос» (Российская Федерация);

– Меморандум о намерениях между Открытым акционерным обществом «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и Акционерным обществом «Особая экономическая зона «Лотос» (Российская Федерация) по реализации инвестиционного проекта по созданию логистического центра Туркменистана в портовой особой экономической зоне Астраханской области;

– Меморандум о взаимопонимании в области молодёжной политики между Министерством образования Туркменистана и Федеральным агентством по делам молодёжи (Российская Федерация).

Солидный пакет двусторонних документов также пополнило Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).