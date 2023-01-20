Пятница, 20 Января 2023 16:03

АрмИнфо. Уголовным преследованием против меня власти Армении хотят отвлечь общественность от ситуации, которая воцарилась ныне в стране. Об этом заявил журналистам 20 января экс-министр обороны Армении, глава парламентской фракции <Армения> Сейран Оганян, комментируя ходатайство Генпрокуратуры РА на имя спикера НС РА о даче согласия на инициирование уголовного преследования в его отношении.

В частности, парламентарий сообщил, что о происходящем был осведомлен через средства массовой информации и телефонные звонки. Каких-либо сообщений от Генпрокуратуры, Национального Собрания, следственных органов, как отметил Оганян, он не получал.

Вместо того, чтобы заняться вопросами безопасности, защитой границ, проблемами Арцаха, и вчерашним вопиющим и трагическим случаем в ВС РА (гибель от пожара в казарме 15 военнослужащих - Ред.), по словам Оганяна, власти решили устроить очередное шоу. <я очень спокойно все это воспринимаю>, - сказал экс-министр, отметив, что, когда получит соответствующие документы, ознакомится с их содержанием, обязательно осведомит СМИ и общественность.

Напомним, что сегодня генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян представила председателю Национального Собрания РА Алену Симоняну ходатайство о даче согласия на инициирование уголовного преследования в отношении главы фракции НС "Армения", бывшего министра обороны РА Сейрана Оганяна.

<Согласно фактическим данным, полученным в рамках второго уголовного производства, бывший министр обороны РА, будучи должностным лицом, использовал свое служебное положение в угоду групповым интересам, а также не выполнил своих служебных обязанностей, что по неосторожности повлекло за собой тяжелые последствия, а также путем растрат разграбил имущество в особо крупном размере>, - говорится в сообщении Генпрокуратуры Армении.