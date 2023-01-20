Пятница, 20 Января 2023 16:02

АрмИнфо.Азербайджан выразил готовность в кратчайшие сроки провести очередную встречу и продолжить дальнейшие переговоры с Арменией по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Азербайджанская сторона заявила о приверженности переговорам. Мы выразили готовность в кратчайшие сроки провести очередную встречу и продолжить дальнейшие переговоры по мирному договору", - заверил он, добавив, что всё вопросы к противоположной стороне.

При этом Байрамов добавил, что мол продвижение мирного процесса для Армении не менее важно, чем для Азербайджана. "Если Армения этого не понимает, это - демонстрация их очень ошибочной политики", - сказал он.

Затем, он в очередной раз завел старую песню о главном, что мол армянская сторона перевозила мины через Лачинский коридор, поэтому они его перекрыли, заверив, что азербайджанская сторона представила доказательство этому.

Напомним, что после широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении Армении в сентябре 2022 года, вражеские силы на 7 км вторглись на суверенные территории РА. Затем, вражеская сторона представила мины, собранные с этих участков как якобы доказательства того, что они были обнаружены в Лачинском коридоре. При этом никаких реальных аргументов, доказывающих данный факт, не было представлено. Лишь присущие азербайджанской пропаганде голословные утверждения и постановочные фотографии