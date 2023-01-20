Пятница, 20 Января 2023 16:01

АрмИнфо.США продолжит содействовать Армении, как в реализации краткосрочных программ, так и в направлении долгосрочных стратегических реформ. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Армении Чип Лейтинен в ходе встречи с вице-премьером Армении Тиграном Хачатряном.

<США поддерживают реализованные правительством Армении демократические и экономические реформы, а также антикоррупционную повестку>, - подчеркнул он.

В свою очередь вице-премьер Хачатрян заметил, что Армения придает большое значение дальнейшему углублению и развитию отношений с США. В частности, он представил приоритеты программы правительства, и высоко оценил оказываемую поддержку США в процессе реализации реформ.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в ходе встречи стороны обменялись мнениями касаемо возможностей создания в Армении благоприятной инвестиционной среды и перспектив развития армяно-американского сотрудничества.