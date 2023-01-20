Пятница, 20 Января 2023 16:01

АрмИнфо.Азербайджанская сторона частично открыла вентиль газопровода, через который подается газ из Армении в Арцах. Но из-за слабого давления газоснабжение в республике будет восстановлено с определенными ограничениями. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба.

"В целях обеспечения бесперебойной работы жизненно важных инфраструктур и минимальных потребностей населения ограниченное количество поставляемого газа будет доступно для жилых домов Степанакерта, районных АЗС, а также некоторых стратегических объектов. Мы призываем население быть осторожными и соблюдать правила безопасного использования газа", - отмечается в заявлении Оперштаба.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 40 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ.