Пятница, 20 Января 2023 12:36

АрмИнфо. В результате 44-дневной войны въезд и выезд граждан на территории, перешедшие под контроль Азербайджана, регулируется азербайджанским законодательством, поэтому передвижение "активистов", незаконно перекрывших единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией не могла быть без разрешения азербайджанских властей.

Об этом свидетельствуют исследования Центра Закона и Справедливости Фонда "Татоян", которые опираются на указ, подписанный президентом Азербайджана 29 октября 2020 года.

"Примечательно, что согласно азербайджанскому законодательству МВД выдает разрешение на въезд на территории Арцаха, находящиеся под контролем Азербайджана, на основании письменного или электронного заявления гражданина.

Исследования показывают, что граждане могут обращаться за разрешением только в рамках конкретных визитов, организуемых государством, и в основном теми гражданами (чаще всего государственными и культурными деятелями, журналистами), которые заранее уведомлены о включении в данный визит.

Иными словами, ни государственный деятель, ни гражданин, не являющийся общественным деятелем, не могут свободно входить или свободно перемещаться по указанным территориям по своему усмотрению", - отмечается в сообщении Фонда.

Вместе с тем подчеркивается, что изучение азербайджанской прессы и социальных сетей подтверждает, что в настоящее время в Азербайджане существует практика выборочной выдачи разрешений, и эта политика вызвала недовольство в самом Азербайджане.

"По сообщениям некоторых СМИ и азербайджанских соцсетей, многие граждане Азербайджана жалуются на то, что разрешение получают только участники мероприятий, организованных государством, а для частных визитов доступ разрешен только близким к правительству кругам", - отмечает Фонд.

В качестве примера, приводится то, что в феврале 2021 года 6 жителей Агджабадского района Азербайджанской Республики выехали в Физули и Гадрут, после чего были остановлены полицией. Как отмечает азербайджанский раздел BBC News, МВД Азербайджана проинформировало их о том, что проводятся исследования или ведется расследование, чтобы дать правовую оценку действиям этих людей.

"Это еще раз подтверждает, что единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией и с миром, незаконно закрытая с 12 декабря в 2022 года, закрыта людьми которые объявили себя "экоактивистами", но фактически подтверждены доказательства (см. также эти факты: https://tatoyanfoundation.org/ovkher-en-irakanum-arcax.../), что они агенты правительства Азербайджана, инструмент политики этнических чисток азербайджанских властей", - резюмировали в Фонде. -