Пятница, 20 Января 2023 12:27

АрмИнфо.Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян представила председателю Национального Собрания РА Алену Симоняну ходатайство о даче согласия на инициирование уголовного преследования в отношении главы фракции НС "Армения", бывшего министра обороны РА Сейрана Оганян.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратур РА, Вараданян в соответствии с пунктом 1 статьи 108 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания" 20 января Направила три ходатайства Симоняну.

В соответствии с тем же пунктов, к ходатайству также приложен проект постановления НС о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата.

В проекте, в частности отмечается: "По фактическим данным, полученным в ходе первого уголовного производства, бывший министр обороны РА, используя свое служебное положение, совершил особо крупные растраты (два эпизода), а также, исходя из иных личных интересов и групповых интересов, использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, что по неосторожности повлекло тяжкие последствия (два эпизода).

Согласно фактическим данным, полученным в рамках второго уголовного производства, бывший министр обороны РА, будучи должностным лицом, использовал свое служебное положение против интересов службы в угоду групповым интересам, а также не выполнил своих служебных обязанностей, что по неосторожности повлекло за собой тяжелые последствия, а также путем растрат разграбил особо крупное имущество.

Согласно фактическим данным, полученным в ходе третьего уголовного производства, бывший министр обороны РА растратил имущество в крупном размере".

При этом отмечается, что согласно статье 96 Конституции РА, уголовное преследование депутата может быть возбуждено только с согласия Национального Собрания.