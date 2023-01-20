Пятница, 20 Января 2023 12:21

АрмИнфо. В ухудшающейся в Арцахе ситуации наблюдаются новые тенденции. Подобное мнение выразил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, создание Азербайджаном препятствий в функционировании газопровода, подающего газ в Арцах, создали практические не решаемые проблемы.

Абрамян пояснил, что многие проблемы не решаемы, поскольку до этого Азербайджан нарушил деятельность высоковольтных линий электропередач, которые обеспечивали Арцах электроэнергией. "А внутренние ресурсы Арцаха не позволяют в круглосуточном режиме обеспечивать всю республику электроэнергией. Если при наличии газа веерные отключения происходили с интервалом в 4 часа в течение суток, то при отсутствии газа количество электроэнергии, подаваемой населению, будет значительно сокращено. Даже если работа газопровода будет восстановлена, а ЛЭП - нет, в таком случае объем отпускаемой населению электроэнергии будет постепенно снижаться, но не с той динамикой, которая заметна при отсутствии газа", - констатировал оппозиционер.

При этом он призвал представить то положение, в котором оказался народ Арцаха - от нечеловеческих условий отопления квартир, ограничения возможности передвижения до почти полной остановки экономики Арцаха, со всеми возможными тяжелыми последствиями.

"Из-за кризиса газа, бензина и других видов топлива в Арцахе остановилось движение автомобилей и различных транспортных средств. Это очень сложная ситуация для экстренных служб, пожарной службы и других важных служб.

Когда ко всему этому добавляются проблемы с едой, лекарствами и прочими проблемами, ситуация становится катастрофической. Существует большое количество других проблем, возникших в результате, но не видимых со стороны - от тысячи потерь рабочих мест до серьезных психологических проблем", - подчеркнул Абрамян.

Вместе с тем он выразил убеждение, что без серьезного давления на Азербайджан эта проблема либо не будет решена, либо будет решена, если будут выполнены предварительные условия Азербайджана.

"Несмотря на усиление определенного давления со стороны международных акторов, проблема до сих пор не решена, а значит, это давление по-прежнему не дает достаточных результатов", - резюмировал депутат.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 40 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ.