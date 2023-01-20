Пятница, 20 Января 2023 12:20

АрмИнфо.Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян направил письмо Генеральному секретарю Совета Европы Марие Перчинович-Бурич в связи с продолжающейся блокадой Арцаха Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, в документе представлены сложившаяся в Арцахе в результате блокады гуманитарная ситуация и целенаправленный саботаж Азербайджаном работы энергетической инфраструктуры Арцаха с целью усугубить страдания людей.

В письме отмечается, что своими преднамеренными действиями Азербайджан лишает народ Арцаха возможности реализовать основные права человека, гарантированные Европейской конвенцией о правах человека.

Было подчеркнуто, что Азербайджан, который после варварской военной кампании против Арцаха в 2020 г. неправомерно остается членом Совета Европы, в настоящее время использует фальшивые "акции протеста" как тактику гибридной войны для достижения своей публично заявленной цели по уничтожению народа Арцаха, что является актом государственного терроризма?

В этом контексте в письме содержится призыв к Генеральному секретарю Совета Европы, руководству и государствам-членам организации воспрепятствовать геноцидальной политике Азербайджана, оперативно и решительно задействовать весь инструментарий организации для немедленного снятия незаконной и бесчеловечной блокады Арцаха Азербайджаном. В письме также отмечается необходимость ввести санкции против Азербайджана, приостановив его право представительства в организации в связи с явным нарушением устава организации.

Копии письма также направлены президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы, Комиссару по правам человека СЕ и Генеральному секретарю Парламентской ассамблеи.