Пятница, 20 Января 2023 12:20

АрмИнфо.Заявление советника по особым поручения Эдмона Марукяна в эфире Первого общественного телеканала о заказанных в Италии модульных казарм для нужд ВС Армении - абсолютная ложь и обман. Об этом заявил экс-замминистра обороны РА, республиканец Артак Закарян

"Они ничего не делали и не смогут сделать. Вчера без консультаций, испугавшись поднимающей волны недовольства, вероятнее всего был дан совет по средством кого-то распространять данные лживые сообщения - для снижения накала. Как видим, эта ложь была распространена через Эдмона Марукяна", - отметил Закарян.

Отметим, что накануне Марукян заявил о том, что Армения приобрела модульные казармы итальянского производства, первая партия которых уже в Армении. Об этом заявил армянским СМИ и пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян, который заверил, что казарма инженерно-саперной роты воинской части, в которой находились военнослужащие, было временным, и солдаты были размещены там до завершения строительства постоянного места дислокации в соответствии с современными стандартами. По его заверению, итальянские модульные казармы, приобретенные Минобороны, будут предназначены и для других подразделений и будут сданы в эксплуатацию к концу 2023 года.

Добавим также, что Марукян заверил, что военнослужащие были размещены в этом временном, как он назвали месте дислокации, после прошлогодней сентябрьской агрессии ВС Азербайджана.

Любопытно получается, поскольку данные утверждения опровергаются официальным заявлением Следственного комитета Армении в связи с произошедшей трагедией, где черным по белому написано, что войска были размещены в этом доме с 13 мая 2021 года (захват ВС Азербайджана ряда стратегических высот Армении - ред.).

"В частности, по полученным предварительным данным, с 13 мая 2021 года в одном из домов села Азат Гегаркуникской области дислоцировалась инженерно-саперная рота N-й воинской части МО РА. Дом состоял из зала и двух комнат, одна из которых служила оружейной, а другая казармой, где размещались двухъярусные воинские койки. Дом отапливался дровяной печью, которая была установлена в зале", - говорится в сообщении СК РА, где вся ответственность за произошедшую трагедию, унесшую жизни 15 военнослужащих-срочников перекладывается на дежурного офицера, который якобы пытался растопить печку бензином, и случайно спалил казарму.

Добавим также, что накануне командир взвода воинской части в Гегаркунике, в беседе с журналистами также опроверг версию трагедии, озвученную на заседании правительства. Он категорично подчеркнул, что печка отапливалась дровами и углем, а растапливалась бумагой. Он также отметил, что в казарме не было бензина. При этом офицер выразил убеждение, что необходимо провести тщательное расследование, а не выдвигать скоропалительные и ни чем не подкрепленные версии.