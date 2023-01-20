Пятница, 20 Января 2023 12:19

АрмИнфо.Военный прокурор РА Григор Элизбарян фактически подтвердил официальную версию о причинах пожара, произошедшего накануне в укрытии инженерно-саперной роты N-й воинской части Минобороны Армении, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области РА, который унес жизни 15 военнослужащих.

В интервью Общественному телевидению он заявил, что причиной пожара стало воспламенение от бензина.

По словам военного прокурора, офицер инженерно-саперной роты в звании капитана в целях поддержания огня в печи принес пятилитровую канистру с бензином, которая загорелась, когда он добавлял бензин в печь. Его обжег огонь, и он механически отбросил канистру, в результате чего огонь распространился с большой скоростью. Офицер попытался принять меры, чтобы вывести солдат, но вход оказался заблокированным. В дальнейшем вмешались несколько военнослужащих, которые были снаружи. Им удалось вытащить двух солдат через решетку в окне. <Но затем из-за дыма и гари, они не смогли ничего сделать, вызвали МЧС, пожарных и скорую помощь>, - отметил Элизбарян, который сообщил, что офицер выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. В настоящий момент контактировать с ним невозможно, поскольку капитан получил ожоги лица. <Печь находилась очень близко к выходу. Так как это гражданское строение и использовалось как дом, на окнах были решетки. Солдаты снаружи кое-как смогли их растянуть и вытащить раненых>, - отметил он.

Военный прокурор категорически отверг версию о возможности удара беспилотника. По его словам, у следственных органов и прокуратуры нет данных о проникновении БПЛА на территорию Армении, а сумевшие выбраться солдаты и офицеры утверждают, что ничего похожего на взрыв не было.

Элизбарян добавил, что все виновные в гибели военнослужащих будут привлечены к ответственности. <Все чиновники и должностные лица, так иначе не выполнившие своих служебных обязанностей будут привлечены к ответственности. Нет авторитетов, которые могли бы ее избежать>,- заверил военный прокурор.

Напомним, что 19 января примерно в 01:30 в расположении инженерно-саперной роты N-й воинской части Минобороны Армении, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, вспыхнул пожар. Согласно предварительным данным, в результате пожара погибли 15 военнослужащих, трое военнослужащих выжили, состояние двоих из которых оценивается, как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело, уволены командующий вторым армейским корпусом и ряд других должностных лиц.