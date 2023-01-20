Пятница, 20 Января 2023 12:18

АрмИнфо. Блокада правительством Азербайджана Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром - является продолжением его усилий по избавлению от всех армян посредством террора, голода и изоляции.

Нынешний гуманитарный кризис является крайним преступным актом Азербайджана с начала Арцахской войны 2020 года и ее последствий. Об этом говорится в сообщении Всеармянского Благотворительного Союза (ACBU).

В сообщении подчеркивается, что в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Арцахе ACBU и Креативная Армения (Creative Armenia) запускают информационно- просветительскую кампанию об Арцахе.

"В связи с углубляющимся гуманитарным кризисом в Арцахе, в результате которого проживающие в республике 120 000 армян столкнулись с постоянно углубляющимся продовольственным, медицинским и гуманитарным кризисом в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора, продюсеры фильма "Невидимая республика" решили сделать фильм доступным в цифровом виде во всех уголках мира. Этот отмеченный наградами документальный фильм, вдохновленный влиятельным военным дневником Лики Закарян, теперь могут посмотреть все желающие", - говорится в сообщении.

В Организации напомнили, что "Невидимая республика" - это художественный документальный фильм, снятый на основе дневника Лики Закарян, обнажающий ужасную реальность каждого из 44 дней жестокой агрессии Азербайджана против Арцаха и раскрывающий схему намерений, которые сейчас разыгрываются, лишая невинных граждан предметов первой необходимости.

Отмечается, что кампания будет проведена в Лондоне, Мадриде, Берлине, Цюрихе и других городах для представителей государственных учреждений, организаций, занимающихся защитой прав человека, и учебных заведений.

"Подлинные свидетельства очевидцев о реалиях 44-дневной войны 2020 года и ее последствий являются чрезвычайно важными документами. Сегодня Арцах находится в осаде, что угрожает жизни его граждан. Мы призываем всех армян поделиться историей Лики и привлечь внимание общественности к тому, что происходит сегодня, с помощью этого захватывающего документального фильма. Мы не можем быть безмолвными наблюдателями, когда наши соотечественники так нуждаются в нашем голосе", - сказала член Центрального Совета ACBU Ани Манукян.

Все доходы от проката фильма будут переданы различным гуманитарным инициативам Арцаха, в том числе Глобальному фонду поддержки AGBU.