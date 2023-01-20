Пятница, 20 Января 2023 12:16

АрмИнфо. Грузия является действительно нейтральным и беспристрастным медиатором, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на панельной дискуссии "Как Евразийский срединный коридор превратился из тропинки в шоссе", проведенной в рамках Давосского экономического форума, говоря по поводу отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как отметил глава правительства, регион должен превратиться в возможность мира и благоденствия.

"То, что сказал г-н президент, действительно в наших интересах - провести трехстороннюю встречу, поскольку этот регион принадлежит нам, Армении, Азербайджану и Грузии, и мы можем превратить этот регион в региональную возможность, в возможность мира и благоденствия.

Еще хотелось бы отметить одну вещь - в период холодной войны и Советского Союза был один общеизвестный термин - "Доверяй, но проверяй". В Давосе я услышал интересную фразу "Не доверяй, но сотрудничай", поэтому я верю в сотрудничество", - заявил премьер-министр, передает Грузтя-онлайн.

В свою очередь, как передает АПА, президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз попытался переложить ответственность на Армению, обвинив ее в нежелании подписывать мирный договор. "К сожалению, Армения не ответила на наше предложение о подписании мирного соглашения, которое будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права. Комиссар Хан намекнул на отсутствие здесь Армении. Он сказал, что присутствуют две страны Южного Кавказа, но их как минимум три. Я знаю, кого он имел в виду. Но почему Армении нет? Потому что Армения отвергла наше с Грузией предложение начать трехсторонний формат сотрудничества", - заявил он.

При этом азербайджанский диктатор отметил, что высоко ценит усилия друга Ираклия Гарибашвили, организовавшего встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, к которой присоединился и грузинский коллега.

"Наше предложение состояло в организации встречи лидеров в Грузии, так как Грузия исторически всегда была местом, где встречались все соседи. Но Армения к этому не готова. Это один из возможных рисков.

Если три кавказские страны объединят усилия в сфере энергетики, транспорта, безопасности, стабильности, делимитации границ, то регион станет намного безопаснее", - заверил Алиев, оккупировавший более 150 кв км территорий Армении и 75% территорий Арцаха.