Четверг, 19 Января 2023 20:35

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на панельной дискуссии в рамках Давосского экономического форума вновь обвинил Армению в том, что она не подписывает мирный договор и препятствует миру. Об этом в своем Telegram-канале написала политолог Татев Айрапетян.

По словам Алиева, как отметила политолог, премьер-министр Грузии предложил трехсторонний формат сотрудничества, но Армения его отвергла.

В ходе панельной дискуссии шла речь об установлении долгосрочного мира на Южном Кавказе. В ходе ее проведения лидер Азербайджана пытался обвинить Армению в создании угрозы миру. На панельной дискуссии также присутствовал премьер-министр Грузии.