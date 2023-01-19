Четверг, 19 Января 2023 19:14

АрмИнфо.Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин впервые посещает Туркменистан в качестве Премьер-министра России. Глава кабмина начнет рабочую программу с посещения Совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Ашхабаде.

️В Ашхабаде премьер-министр России проведет переговоры с Президентом, Председателем кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-туркменского взаимодействия. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Михаил Мишустин также выступит на пленарном заседании туркмено-российского бизнес-форума, который пройдет в Ашхабаде.

Форум нацелен на углубление торгово-экономического и промышленного сотрудничества между Туркменистаном и Россией. На форуме состоится совместное заседание деловых советов. Панельные сессии будут посвящены тематике туркмено-российско сотрудничества в области транспорта и логистики, образования, промышленности, цифровой повестки и иным направлениям диалога компаний двух стран. Также в дни форума в Ашхабаде запланировано торжественное открытие торгово-выставочной площадки от российских производителей — «Торговый дом России» и подписание двусторонних документов.

Михаил Мишустин был назначен председателем Правительства Российской Федерации 16 января 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина.