Четверг, 19 Января 2023 19:10

АрмИнфо.Европа может оказать давление на режим Алиева, объяснить, какие санкции могут быть применены в его отношении и показать, что недопустимо лишать отопления 120 тысяч человек, в том числе и 30 тысяч детей в зимних условиях.

Об этом заявил государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян в интервью престижной французской телекомпании France 24, представляя ситуацию в Арцахе, в ответ на вопрос, что может сделать Евросоюз и чем он может помочь.

"Европейцы должны были надавить и сказать, что это неприемлемо, что его (президента Азербайджана - ред.) не пригласят в Давос и что он не будет частью этой цивилизации. Они могут создать воздушный коридор, чтобы в Степанакерте могли приземляться гуманитарные самолеты и доставлять нам столь необходимые продукты и лекарства. Я также думаю, что лучшим завершением этой истории было бы признание Арцаха независимым государством. Потому что Азербайджан не в состоянии обеспечить нормальные условия жизни не только для армян, но даже для своего народа. Нынешняя ситуация еще раз доказывает, что невозможно жить в Азербайджане, где столько давления и столько нападений на мирное население", - отметил Варданян. Отвечая на вопрос, как народ Арцаха справляется с блокадой, госминистр отметил, что, несмотря на все эти трудности, народ стоек. "Они говорят, что, поскольку они борются за свою независимость, они готовы остаться, продемонстрировать мужество и не поддаваться на давление. Люди понимают ситуацию и принимают, что это сложный период, который является продолжением войны, начавшейся в 2020 году, и которая не завершилась подписание 9 ноября трехстороннего заявления. Поэтому люди здесь готовы бороться, несмотря на все эти давления", - отметил чиновник. На вопрос у кого находится ключ к разрешению ситуации и прекращению страданий народа Нагорного Карабаха, Рубен Варданян сказал, что главным "бенефициаром" всего этого является режим Алиева, поскольку наличие внешнего врага позволяет ему сохранять собственный режим.

"Давайте не будем забывать, что страной десятилетиями управляет одна семья. Поэтому единственный способ сохранить единство внутри страны - это иметь внешнего врага, которого всегда можно использовать для консолидации собственного народа. Вот почему ключ находится в руках народа Азербайджана, потому что их дети гибнут во время войны, они бедны, хотя у них так много нефти и газа. И цивилизованному международному сообществу следует разъяснить, что это неприемлемо. Франция, Россия, США, Иран, Турция - крупные игроки, но, в конце концов, наша цель и ответственность - проявить решимость и мужество в защите своей независимости. Однажды Азербайджан должен понять, что единственный способ жить бок о бок - это быть соседями, а не быть частью Азербайджана", - заверил Варданян. Государственный министр Арцаха также отметил, что Европа продолжает торговую деятельность с Азербайджаном, принимая авторитарный режим, который пытается разрушить такую демократическую страну, как Арцах. Он назвал это "примером двойных стандартов многих крупных игроков". "Россия, Европа, США могут сыграть большую роль. Франция - одна из исключительных стран, поддержавших армян Арцаха с самого первого дня блокады. Я хочу поблагодарить вас за это. Я думаю, что Россия, Франция и США должны вернуться за стол Минской группы и попытаться оказать давление на Азербайджан с трех сторон", - резюмировал Рубен Варданян.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 39 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ.