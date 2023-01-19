Четверг, 19 Января 2023 19:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, частные дома 1-41б в квартале “Канакер ГЭС”; частные дома 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, жилые дома 29, 31/36 на улице Г.Нжде, жилые дома 6а, 36/3 на пр. Аршакуняца, частные дома на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-16:00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Ариндж;

11:00-17:00 село Анкаван, средняя школа Артаваза, ОАО “Завод минеральных вод “Анкаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Котайка, Зоравара Андраника, жилые дома 26, 27, 28, 29, 30, 33, 42 в городе Бюрегаван;

в Гегаркуникской области:

11։00-17։00 общины Гегамаван, Цахкунк, Гагарин полностью, оросительная насосная станция Цахкунка, ГНКО ‘Пахуст”, “Гагарин”, ЗАО “Гагарини артадракан база”, межрегиональное объединение Севана “ГКГ-Агроспасаркум”,ООО “Гвемик”, “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), теплица ‘Грин Фармер”, солнечная станция “АрСан-1” на территории Севана;

в Тавушской области:

10։00-11։00 село Гандзакар, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилого дома 6 на улице Григога Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 27 на улице П.Севака, жилые дома 158/1, 166 и частные дома 45-184 на улице Антараин, частные дома 43-90 на улице Сармени, частные дома на 11-ой улице Н.Шенгавита, частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 11-ой улицы Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11/1 на улице Церенци, 2-ой переулок Церенца и улица Манукяна;

11:00-14:00 собственные дома 11-35 на 2-ой улице Вардашена; 14-46 на 4-ой улице; 1-42 на 5-ой улице; 1-19 на 7-ой улице; 2-25 на 9-ой улице;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Верин Арташат;

12։00-16։00 села Дитак, Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-14:00 территория, прилегающая к офису Шинараракан, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Андраника и Микояна в городе Ехегнадзор; частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

10։00-14։00 общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Сапфир”, “Бжишкнер”, “Наири”, ‘Труд”, станции операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Тавушской области:

10։00-11։00 село Гетаовит, газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

11:00-12:00 воинская часть, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ижеванском регионе;

12:00-13:00 телебашня N1, станция сотовой связи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.