Четверг, 19 Января 2023 19:07

АрмИнфо.США и Турция в среду решили "усилить координацию и сотрудничество" для продвижения мира на Южном Кавказе, говорится в совместном заявлении после встречи высокопоставленных дипломатов двух стран в Вашингтоне, сообщает TURAN.

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провели в среду 4-е заседание Стратегического механизма США и Турции в Государственном департаменте.

Согласно совместному заявлению, стороны провели обширный диалог по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность партнерства в НАТО. Блинкен и Чавушоглу подтвердили приверженность "ориентированной на результаты повестки дня". Также было обсуждено американо-турецкое оборонное партнерство, включая модернизацию парка турецких F-16.

Вашингтон и Анлара подчеркнули безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, подтвердив поддержку поискам решения для прекращения войны.

Стороны подтвердили приверженность коллективной обороне, а также Политике открытых дверей НАТО. "Было затронуто выполнение трехстороннего меморандума, подписанного Финляндией, Швецией и Турцией для продвижения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО", - говорится в сообщении.