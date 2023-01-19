Четверг, 19 Января 2023 16:34

АрмИнфо. Всерамянский фонд <Айастан> передал представительству Арцаха в Армении 100 тонн продовольственных товаров. Об этом говорится в сообщении фонда.

Согласно источнику, 27 декабря 2022 года состоялось внеочередное заседание Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>, в ходе которого был обсужден вопрос оказания срочной гуманитарной помощи Арцаху. Благодаря всеармянской солидарности, в целях смягчения гуманитарного кризиса, вызванного блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, на первом этапе фонд <Айастан> передал постоянному представительству Республики Арцах в Армении 100 тонн продовольственных товаров. Далее помощь придет в виде медикаментов первой необходимости.

Напомним, что в 2021-2022 годах фонд <Айастан> реализовал в Арцахе проекты на сумму более 32 млрд драмов, направленные на преодоление послевоенного периода. Построены и сданы в эксплуатацию сотни квартир и частных домов, реконструированы и капитально отремонтированы школы и детские сады, построено более 52 км стратегических дорог, водопроводных сетей, реализованы десятки проектов, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры, других важных сфер.