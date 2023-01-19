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АрмИнфо. 19 января секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян провел телефонный разговор с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Об этом сообщает аппарат Совбеза Армении.
Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в контексте которой секретарь Совета безопасности РА представил ежедневно обостряющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора со всеми вытекающими последствиями.
Стороны с удовлетворением отметили стабильную динамику развития дружественных армяно-индийских отношений и высокий уровень существующего политического диалога.
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|МИД РА: Международные организации, занимающиеся защитой прав детей должны дать четкую оценку гнусному поведению Азербайджана в отношении карабахских детей
|Сейран Оганян: Необходимо продлить миссию российских миротворцев в Арцахе
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|Военнослужащий ВС Армении получил ранение в результате вражеского выстрела
|НАТО заинтересовано в обеспечении стабильности и мира в регионе Южного Кавказа - Коломина
|Принятая ЕП резолюция крайне важна, поскольку отражает объективную реальность - премьер
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|Сейран Оганян: 2023 год будет более сложным, если власти Армении продолжат принимать неадекватные решения
|В вопросе противопожарной безопасности компромиссов не будет - Пашинян
|Причиной пожара в воинской части в Армении стало неосторожное обращение с пожароопасными веществами
|Энтони Блинкен о блокаде Арцахе: США готовы продолжить содействовать в решении данной проблемы
|Зампред РПА назвал беззубым заявление Еврокомиссии по блокаде Лачинского коридора
|Американские конгрессмены призывают администрацию Байдена ввести санкции в отношении Азербайджана на фоне блокады Арцаха
|Верховный комиссар ООН по правам человек призвал обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору
|Президент Армении отправил в отставку командующего вторым армейским корпусом
|Вице-премьер: Любой проект, направленный на устойчивое развитие Сюника, находится в центре особого внимания правительства Армении
|Премьер: своим провокационным шагом Азербайджан в очередной раз нарушает Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года
|Госдеп: В ближайшие дни планируется разговор Блинкена с Алиевым
|Новые 12-метровые автобусы выйдут на маршруты в марте
|Глава Минобороны Армении и спецпредставитель НАТО обсудили вопросы региональной безопасности
|Глава МИД Армении и госминистр СК обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию
|В Гегаркунике 15 военнослужащих погибли в результате пожара, еще трое находятся в тяжелом состоянии
|В Туркменистане возведен новый “Умный город” для комфортного проживания населения
|НС Арцаха: призываем Армению и Россию принять срочные меры для разблокирования Лачинского коридора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении официально запущена инициативе "Устойчивый Сюник - команда Европы"
|Глава МИД Австрии призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
|МИД РА: Уже больше месяца от Азербайджана не поступало какого-либо отклика на предложения Армении по мирному договору
|Глава МИД Армении, как и в прошлом году, намерен принять участие в Дипломатическом форуме в Анталье
|Пашинян: Мы будем продолжать мирный процесс и не поддаваться на провокации
|Рубен Варданян: Это политическая блокада, преследующая цель разрушить субъектность Арцаха
|Хавьер Коломина: НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира на Южном Кавказе
|Спикер парламента Армении указал на недопустимое поведение председателя группы дружбы Мексика-Азербайджан
|Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией
|Из Арцаха в Армению было эвакуировано 63 гражданина России
|Лавров: Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределения
|Замглавы МИД Армении и спецпредставитель НАТО обсудили гумситуацию в Нагорном Карабахе
|Сергей Лавров: Наши армянские друзья миссии ОДКБ предпочли наблюдателей Евросоюза
|Глава МИД РФ считает, что вопрос Лачинского коридора в ближайшее время будет отрегулирован
|Землетрясение в Иране ощущалось и в Армении
|Арцах: два переговорных трека России и Запада, замкнутых на своем интенсивном конфликте - The New York Times
|Амир-Абдоллахян: Иран не приемлет никаких изменений в географии региона
|Депутат парламента Армении готовит обращения в международные структуры в связи с применением Азербайджаном насилия в отношении 19 детей
|ЕС привержен тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для всеобъемлющего разрешения конфликта
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению удалось перевезти еще 6 пациентов
|Арестованы лица, применившие два года назад насилие в отношении спикера парламента
|Оппозиционер: Из какого-то центра поставлена задача изменить общественно- политическую повестку, связанную с арцахской проблемой
|Азербайджан вновь нарушил работу единственного газопровода, обеспечивающего Арцах газом
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